FBK Games strikt trotse Femke Bol: ‘Als kind zat ik op de tribune, nu doe ik mee in vol stadion’

,,Ik ben echt ontzettend blij dat ik eindelijk een wedstrijd in Nederland in een vol stadion kan lopen”, zegt Bol, die op de FBK Games de eerste wedstrijd van het jaar zal lopen op de 400 meter horden. ,,Door alle Covidmaatregelen heb ik dat nog nooit kunnen doen. Als kind zat ik bij de FBK Games op de tribune, nu sta ik er zelf aan de start. Ik kijk echt uit naar 6 juni en hoop in aanloop naar het EK en WK later deze zomer een mooie en vooral snelle race te kunnen lopen.”

Bol veroverde vorig jaar op de Olympische Spelen van Tokio brons op de 400 meter horden. Ook won ze vorig seizoen het eindklassement van de Diamond League op die afstand. De 22-jarige Amersfoortse pakte in maart op de WK indoor nog zilver op de 400 meter, vlak achter tweevoudig olympisch kampioene Shaunae Miller-Uibo van de Bahama’s.

Wedstrijddirecteur Ellen van Langen kijkt uit naar de race van Bol in Hengelo. ,,Vorig jaar liep Femke een stadionrecord bij de FBK Games en toch gaf ze na afloop aan dat ze eigenlijk een snellere tijd voor ogen had gehad. Haar mooie ambities, gretigheid en focus tekenen de atlete Bol en we zijn dan ook erg verheugd dat ze er opnieuw voor kiest bij de FBK Games te starten.”

Als voorbereiding op het zomerseizoen is Bol momenteel drie weken op trainingskamp in de Zuid-Afrikaanse stad Potchefstroom. ,,Vorig jaar liep Femke veel wedstrijden om internationale ervaring op te doen”, legt coach Laurent Meuwly uit. “Die heeft ze inmiddels volop en daarom doet ze er nu een stuk minder. Bovendien heeft ze de limiet voor de WK in Eugene en EK in München al op zak. Het gaat er deze zomer om vooral te kijken wat ze nodig heeft om in Eugene en München niet opgebrand, maar juist in topvorm te zijn.”