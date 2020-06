Farah valt werelduurrecord aan bij Memorial Van Damme

Naast beide recordpogingen staat er in Brussel nog een aantal andere atletiekwedstrijden op het programma. De Memorial Van Damme is één van de eerste grote sportevenementen die in België na de coronacrisis wordt gehouden. Dat gebeurt met een extra veiligheids- en gezondheidsprotocol. ,,We hopen dat we enkele duizenden toeschouwers zullen mogen ontvangen", liet directeur Cédric Van Branteghem van het Belgische atletiekfestijn weten. ,,We zijn er in elk geval goed op voorbereid. We zullen ons uiteraard conformeren aan wat de autoriteiten beslissen, maar we kunnen veilig zowat 9000 mensen ontvangen."