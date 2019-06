Fabio Quartararo flitst over TT Circuit

Quartararo is bezig aan eerste jaar in de koningsklasse en maakt een snelle opmars. Hij veroverde eerder dit jaar op het circuit van Jerez als jongste wegracer ooit poleposition in de MotoGP. Daarmee pakte hij een record af van de huidige wereldkampioen Marc Márquez, momenteel de absolute heerser in de MotoGP. Twee weken geleden eindigde Quartararo als tweede in Grote Prijs van Catalonië en stond hij voor het eerst op het podium.



Márquez, de leider in het kampioenschap, noteerde op zijn Honda in de derde training de derde tijd (1.32,688). De Italiaan Danilo Petrucci (Ducati) was nog iets sneller (1.32,580).