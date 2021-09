Faber nieuwe bondscoach zwemploeg, Wouda doet stap terug

1948 - 2021 In glorietijd Boet van Dulmen was wegracen in Nederland populair­der dan Formule 1

16 september De vandaag verongelukte oud-wegracer Boet van Dulmen (73) behoorde in de jaren zeventig van de vorige eeuw tot ‘de Grote Drie’ van de Nederlandse wegracerij. Samen met Jack Middelburg en Wil Hartog. In een tijd dat wegracen in Nederland populairder was dan Formule 1. Van de drie is nu alleen Hartog nog in leven. Middelburg overleed al in 1984 in het harnas.