Ex-basketballer Oakley betrapt op valsspelen

De 54-jarige NBA-ster was opgepakt omdat hij een chip van 100 dollar van de tafel terugtrok toen hij doorkreeg dat hij ging verliezen, meldde TMZ Sports. Oakley was vastgezet in het Clark County Detention Centre en riskeert een gevangenisstraf van één tot zes jaar. ,,Het is geen ernstige zaak en we verwachten dat het snel is opgelost", suste Alex Spiro, Oakley's advocaat de gemoederen bij ESPN.



Oakley kwam veertien jaar geleden voor het laatst in actie in de NBA, voor Houston Rockets. Daarvoor speelde hij tien van zijn negentien jaar in de NBA voor de Knicks. Vorig jaar kwam de oud-basketballer al in opspraak toen hij was opgepakt in Madison Square Garden na een handgemeen met beveiligers. Hij wilde toen de confrontatie aangaan met Knicks-eigenaar James Dolan. Die zaak werd ondanks een hoop rumoer geschikt.