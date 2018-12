‘Evenveel stemmen voor Orie en Sluiter, zo simpel is het’

Door Arjan Schouten

Een opmerkelijk moment was het wel, gisteravond in de bomvolle Amsterdamse AFAS Live. Eerst schaatscoach Jac Orie die het podium op werd geroepen door politicus Frans Timmermans, voor de derde keer als Sportcoach van het Jaar. En daarna de aankondiging dat er nog een tweede winnaar was. Tenniscoach Raemon Sluiter, die zowaar nog een haastig van achter de coulissen tevoorschijn getoverde tweede trofee overhandigd kreeg.

De dubbele uitverkiezing zorgde voor wat twijfels, zeker op de sociale media. Was die uitverkiezing van Rotterdammer Sluiter misschien een goedmakertje, omdat zijn pupil Kiki Bertens tot veler verbazing niet bij de genomineerden voor Sportvrouw van het Jaar zat? Werd hier ouderwets Hollands gepolderd en uiterst politiek correct gehandeld, na alle ophef van de laatste weken? Onzin, stelt sportkoepel NOC*NSF in een reactie aan deze krant. ,,Orie en Sluiter kregen gewoon precies evenveel stemmen, zo simpel is het’’, aldus woordvoerder Geert Slot.

Een unicum was het ook niet, die dubbele uitverkiezing, al was het wel al jaren niet meer voorgekomen. In 2007 kregen twee coaches voor het eerst beiden de prijs: Foppe de Haan en Robert Eenhoorn. De laatste keer dat er twee Sportmannen werden gekozen was in 1991: bokser Arnold Vanderlyde en schoonspringer Edwin Jongejans. In de jaren zestig gebeurde het ook twee keer. In 1961 deelden judoka Anton Geesink en schaatser Henk van der Grift de eer, in 1966 schaatsers Ard Schenk en Kees Verkerk.

Volledig scherm Foppe de Haan en Robert Eenhoorn. © ANP

Geheim

Andere tijden, toen werd nog gestemd met potlood. Tegenwoordig gaat alles elektronisch via een stembiljet, een notaris houdt in Amsterdam zelfs een oogje in het zeil. Maar de uitslag van de stemming van Coach van het Jaar, waar shorttracktrainer Jeroen Otter de derde genomineerde was, wenst NOC*NSF echter niet te delen. In het verleden, toen er nog vanuit de zaal werd gestemd, maakten staafdiagrammen in beeld voor heel Nederland meteen duidelijk wie de meeste stemmen had ontvangen. Dat model kwam de transparantie van de verkiezing absoluut ten goede, maar daar is al een paar jaar terug van afgestapt. ,,De reden van geheimhouding van de stemming? Het gaat ons alleen om de sportman, sportvrouw, sportcoach van het jaar’’, aldus woordvoerder Slot. ,,Niet om het ranken van een top-3 of top-4.’’

Wel deelt NOC*NSF mee dat 153 coaches dit jaar stemrecht hadden in de categorie Sportcoach van het Jaar, waarin sporters niet stemmen. De coaches konden bij binnenkomst in de AFAS na het scannen van hun scanbiljet een stem uitbrengen bij de stembalie, of eerder schriftelijk als ze verhinderd waren. Hoeveel er daadwerkelijk gestemd hebben, wordt niet gecommuniceerd. Naast de stem van de coaches telde de stemming van de vakjury, onder leiding van voorzitter Bas van de Goor, voor vijftig procent mee. De uitkomst van coaches en vakjury samen leverde dus precies evenveel stemmen op voor Sluiter en Orie. Een opmerkelijke uitkomst met zoveel stemmen, maar niet een waar vooraf geen rekening mee gehouden was. Zo was er een extra beeldje voorradig bij het Sportgala. En ook stond er een aantal extra trofeeën klaar voor dubbele winnaars in andere categorieën. Slot: ,,We houden hier altijd rekening mee. Pas bij vier of vijf keer ex aequo hadden we een probleem gehad.’’

Evaluatie

Volledig scherm Winnaars Sportgala van het Jaar 2018: Bibian Mentel, Kjeld Nuis, Suzanne Schulting, Jac Orie en Raemon Sluiter. © Pim Ras Fotografie NOC*NSF gaf eerder al aan alle ophef van de laatste weken rondom de invulling van de sportverkiezing en de procedure van de nominaties (‘appels met peren vergelijken’) mee te nemen in de eerstvolgende evaluatie. ,,Die evaluatie is een standaardprocedure’’, legt Slot uit. ,,Die zal ergens in de loop van de eerste helft van 2019 plaatsvinden. En daarin nemen we nu ook zeker de discussie van de laatste weken mee.’’