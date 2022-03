Estavana Polman moet weg bij Esbjerg: ‘Na negen jaar maakt me dit heel verdrietig’

Polman heeft nog een contract voor een jaar in Esbjerg. De club wil haar verhuren aan een andere club in Denemarken of in het buitenland, maar contractontbinding is volgens Esbjerg ook een optie.

De Gelderse opbouwspeelster speelt sinds 2013 voor Esbjerg, waarmee ze drie keer landskampioen werd. Polman speelde 240 wedstrijden voor Esbjerg en is met 1270 doelpunten de topscorer aller tijden van de club. Ze heeft een relatie met oud-topvoetballer Rafael van der Vaart, die als trainer werkt bij de Deense voetbalclub Esbjerg fB.

Polman botste enkele weken geleden met de trainer van Esbjerg. Ze kreeg amper speeltijd en voelde zich genegeerd. ,,Na negen jaar had ik toch iets meer respect verwacht”, zei Polman onlangs.

Volledig scherm Estavana Polman in actie namens Esbjerg. © FrontzoneSport via Getty Images

Polman had verwacht dat ze binnenkort met de club om de tafel zou gaan zitten om over de situatie te praten. In plaats daarvan kreeg ze gisteren een mailtje met daarin de boodschap dat ze niet meer voorkomt in de plannen van de club. Dit tot ongenoegen van de ervaren handbalster.

,,Laat het duidelijk zijn dat dit een beslissing is van de club. Dit is niet de manier waarop mijn periode bij deze club zou mogen eindigen”, laat ze in een persverklaring weten. ,,Ik kwam hier in 2013 en ben blij dat ik met mijn ploeggenoten heb kunnen bijdragen aan de opmars van de club en aan de landstitels en andere successen.

,,Na hier negen jaar gespeeld te hebben, maakt deze situatie me erg verdrietig. Lang heb ik geprobeerd een zo goed mogelijke oplossing te vinden voor de club, de coach en voor mezelf. Wekenlang heb ik een afspraak met de coach proberen te regelen. Helaas moet ik zeggen dat ik weinig begrijp van deze manier van communiceren.”

Polman wijst er wel op dat ze nog een contract heeft tot de zomer van 2023. ,,De club zal wel contact met me opnemen om te laten weten wat we tot die tijd gaan doen. Voorlopig geef ik geen verder commentaar.”

Uitblinker

Begin vorig jaar verlengde Polman, een van de uitblinkers op het door Oranje gewonnen WK van 2019, haar contract bij de Deense topclub tot de zomer van 2023. Ze was op dat moment aan het herstellen van een zware knieblessure. Na een maandenlange revalidatie keerde de opbouwspeelster in het voorjaar van 2021 terug op het veld, maar in mei liep ze weer een knieblessure op die een operatie vereiste. Polman miste daardoor ook de Olympische Spelen in Tokio. Ze ging eind vorig jaar wel mee naar het teleurstellend verlopen WK in Spanje, maar de nog niet topfitte vedette van Oranje kwam weinig aan spelen toe.

,,Het is voor de club belangrijk dat Estavana haar carrière zo goed mogelijk kan voortzetten en daar willen wij zoveel mogelijk aan bijdragen”, zegt voorzitter Bjarne Pedersen van Esbjerg. ,,Bij mooie nationale en internationale triomfen wijzen we als club graag naar het collectief, maar we zijn ook afhankelijk van individuele topprestaties. ‘Essie’ heeft er als geen ander aan bijgedragen dat Team Esbjerg nu tot de top van het Europese clubhandbal hoort.”