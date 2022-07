Estavana Polman heeft een nieuwe ploeg gevonden: ‘Heb hier altijd voor willen spelen’

Motorcros­ser Glenn Coldenhoff vierde bij MXGP in Tsjechië, winst Jeremy Seewer

Motorcrosser Glenn Coldenhoff is op de vierde plaats geëindigd bij de Grote Prijs van Tsjechië in de MXGP. Op het circuit van Loket finishte hij in de twee manches op de vierde plek. De eindzege in Tsjechië ging uiteindelijk naar Jeremy Seewer.

17 juli