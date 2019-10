Estafettevrouwen vervullen bijrol op 4x400 meter

De Nederlandse estafettevrouwen zijn op de slotdag van de WK atletiek in Doha als zevende geëindigd op de 4x400 meter. Het viertal Lieke Klaver, Lisanne de Witte, Bianca Baak en Femke Bol kon zich in de finale niet mengen in de strijd om de medailles. De tijd van 3.27,89 lag boven het Nederlands record van 3.26,98.

Het estafetteteam plaatste zich in mei van dit jaar bij de World Relays in Yokohama voor de WK in Doha. De Amsterdamse Madiea G. maakte toen nog deel uit van de ploeg. Zij zorgde in juni voor een schok in de Nederlandse atletiek toen ze bij een grenscontrole in Duitsland met vele kilo’s drugs in haar auto werd aangehouden. G. zit nog altijd vast.

Bianca Baak vulde in Doha de opengevallen plek met verve op. Het team deed het verrassend goed in de series en zorgde voor een primeur, want de estafettevrouwen behaalden voor het eerst de finale van de 4x400 op een WK.

Olympische Spelen

In de eindstrijd bleek het Oranje-kwartet zich nog niet te kunnen meten met de toplanden. Klaver, De Witte, Baak en Bol mikten op een Nederlands record en liepen voor wat ze waard waren, maar meer dan de achtste plaats zat er niet in. Dat werd later nog omgezet in een zevende plaats in verband met de diskwalificatie van Jamaica.



De bonus smaakte wel prima, want de top 8 halen op de WK betekende plaatsing voor de Olympische Spelen in Tokio..

Het goud was voor de Verenigde Staten in een tijd van 3.18,92. Het zilver ging verrassend naar Polen (3.21,89). Jamaica behaalde brons in 3.22,37, maar werd even later gediskwalificeerd. Groot-Brittannië mocht daardoor het eremetaal in ontvangst nemen. De Nederlandse vrouwen deden 3.27,89 over de 4x400 meter. Die tijd lag boven het Nederlands record van 3.26,98.

Brons voor België