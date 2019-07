Erop of eronder voor Brouwer en Meeuwsen in laatste groepsduel

Na twee gespeelde wedstrijden staan alle teams in poule F, de poule van Nederlands succesvolste beachvolleybalduo, gelijk; een partij gewonnen, een verloren. ,,Wat dat betreft is er nog geen man overboord”, zegt Reinder Nummerdor (42) telefonisch uit Hamburg. ,,We kunnen nog eerste worden, maar ook vierde.” Maar de verloren partij van zondag was wél een grote teleurstelling. ,,Een zware nederlaag. Nu is het erop of eronder, want anders is het afhankelijk van andere uitslagen of je toch de knock-outfase haalt. En dat wil je niet. In plaats van vertrouwen op te bouwen, loop je nu een deukje op.”