Eremetaal op EK 3x3 basketbal: zilver voor vrouwen, mannen grijpen brons

met video Mo­to2-cou­reur Bo Bendsney­der pakt punt in Oostenrijk

Bo Bendsneyder heeft in de Grote Prijs van Oostenrijk 1 punt gepakt voor de WK-stand in de Moto2. Met zijn vijftiende plek eindigde de 23-jarige Rotterdammer net aan in de punten. Zonta van den Goorbergh werd achttiende. De race kende veel valpartijen. Negen coureurs haalden de finish niet.

21 augustus