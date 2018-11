Epke Zonderland terug aan de top met derde wereldtitel

Door Marcel Luyckx De loting had bepaald dat Zonderland al als 2e aan de bak moest in de Aspire Dome die tijdens de toestelfinales redelijk gevuld was. Hij moest zijn eigen plan trekken. De manier waarop hij zijn plan A uitvoerde, grensde voor zijn gevoel aan de perfectie. Hij knoopte 2 keer 2 moeilijke vluchtelementen aan elkaar (Cassina-Kovacs en Kolmans-Gaylord II). Het leverde de door hem gedroomde score op van 15.100 punten. ,,Bij 15+ weet ik dat ik met een gerust gevoel kan gaan zitten”, had Zonderland voorspeld. Toch vertoonde hij tekenen van onrust, terwijl hij zag hoe de ene concurrent na de andere zijn tanden stukbeet op de topscore van Zonderland. Hij deed een paar opdrukken, ging weer zitten, stond op om wat ongedurig heen en weer te lopen, ging zitten, stond op om een turner na zijn oefening te begroeten, ging weer zitten. De meeste finalisten gooiden het maximum van 5 vluchtelementen in hun oefening, maar dat bleek niet genoeg voor een greep naar goud. Titelverdediger Tin Srbic had zelfs een primeur op een internationaal kampioenschap met een combinatie van 4 vliegbewegingen. Maar die waren uit een makkelijke categorie dan die van Zonderland. De wereldkampioen van Montréal landde zelfs naast het podium.

Dertiger

Zesvoudig allround-wereldkampioen Kohei Uchimura kwam met 14.800 punten nog het dichtst in de buurt van Zonderland, de enige dertiger in de rekstokfinale. De Amerikaan Samuel Mikulak (14.533) was al dolgelukkig met brons. Als laatste was het de beurt aan de wereldkampioen op de meerkamp van Doha, Artur Dalaloyan. Als enige van de finalisten viel de 22-jarige Rus voortijdig van het rek. Vervolgens kon kersvers wereldkampioen Zonderland de felicitaties in ontvangst nemen.



Op de Olympische Spelen van Londen begon in 2012 de glansperiode van Zonderland. Er volgden wereldtitels in 2013 (Antwerpen) en 2014 (Nanning). Daarna viel de goudproductie stil. Hij kampte met lichamelijk ongemak: een hersenschudding, verstopte luchtwegen, een vingerblessure, rugklachten. In Doha herstelde de Flying Dutchman de wereldorde in het rijk der rekstokspecialisten.



