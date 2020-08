En dat is vier! San Diego heet voortaan ‘Slam’ Diego

Na Fernando Tatis jr, Wil Myers en Manny Machado was dit keer Eric Hosmer de gevierde man. Hij bracht met zijn grand slam in de vijfde inning de stand op 5-2 voor de Padres. Daarmee was het qua spanning en sensatie overigens nog niet gedaan in ‘Slam’ Diego, want door een homerun van Nick Solak trok Texas Rangers in de negende inning de stand gelijk: 7-7. In de extra tiende inning profiteerde de thuisploeg na een honkslag van Jack Cronenworth van een fout van Scott Heineman en kon Myers het beslissende punt scoren.