Emotionele Tiger Woods opgenomen in Hall of Fame, dochter Sam steelt show met speech

Amerikaan­se topbasket­bal­ster zit vast in Moskou voor drugssmok­kel

De Amerikaanse basketbalinternational Brittney Griner is vorige maand aangehouden op een luchthaven in Moskou omdat ze wordt verdacht van drugssmokkel. In de handbagage van de 31-jarige speelster van Phoenix Mercury was hasjolie gevonden, meldt de Russische douane.

5 maart