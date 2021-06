Emotionele Croon draagt winnende goal op aan overleden opa: ‘Deze was voor hem’

Toen Nederland en België in de reguliere speeltijd niet tot een winnaar waren gekomen, moesten shoot-outs een finalist gaan aanwijzen in het met 2700 fans gevulde Wagenerstadion. Doelman Pirmin Blaak wist drie Belgen van scoren af te houden, waardoor Jorrit Croon voor de beslissing kon gaan zorgen. Hij sloeg zijn backhand hoog in het doel, zakte door zijn knieën en stak de handen de lucht in. Na afloop verklaarde hij bij de NOS waarom hij dit deed. ,,Mijn opa is van de week overleden. Deze was voor hem en oma. Vandaar de emotie.”



,,Daarnaast ben ik superblij met de winst en de finale", gaat een trotse Croon verder. ,,Kijk om je heen, het hele stadion ging uit z'n dak. Misschien een beetje tegen de regels in, maar het heeft ons erdoorheen geholpen en ik ben zo blij met dit team. Hoe we hebben gespeeld... Mooier dan dit gaat het eventjes niet meer worden.”



Door de overwinning op Europees én wereldkampioen België, mag Oranje morgenavond op voor zijn eerste hoofdprijs in vier jaar. De ploeg van bondscoach treft in de finale dan Duitsland.