Elze Geurts valt af voor WK turnen

Oran­je-Rood door in Euro Hockey League

7 oktober De hockeyers van Oranje-Rood hebben in Barcelona ook hun tweede wedstrijd in de voorronde van de Euro Hockey League (EHL) gewonnen. De hoofdklasser uit Eindhoven had het wat moeilijk met SV Arminen, maar na vier keer een kwartier was de eindstand in het voordeel van de Nederlandse club: 2-1.