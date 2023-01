Elke dag telt voor volleybalsters Oranje: ‘Parijs is de droom, daar moeten we in gaan geloven’

Nederland kent tegenstan­der kwartfina­le WK hockey: Zuid-Ko­rea verrast Argentinië

Zuid-Korea heeft op het WK hockey verrassend afgerekend met Argentinië. Lang leek er weinig aan de hand voor de Argentijnen, maar ze verloren na shoot-outs na twee late goals van Zuid-Korea in het laatste kwart. In de kwartfinale is woensdag Nederland de volgende opponent van Zuid-Korea.

23 januari