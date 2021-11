EK kortebaan: Puts en De Boer naar finale 50 vrij

Astros voor derde keer in vijf jaar naar World Series

De honkballers van Houston Astros hebben zich voor de derde keer in vijf seizoenen verzekerd van een plek in de World Series, de grote finale van de MLB. Ze wonnen tegen Boston Red Sox ook het zesde duel, waardoor het in de serie 4-2 werd. In Houston eindigde het laatste duel van de American League Championship Series in 5-0.

23 oktober