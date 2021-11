EK kortebaan: Kira Toussaint voldoet aan verwachtingen in series op 200 meter rug

Zeilster Marit Bouwmees­ter zwanger van eerste kindje: ‘Perfecte timing richting Spelen van Parijs’

Marit Bouwmeester is in verwachting van haar eerste kindje. De 33-jarige zeilster deelt het heuglijke nieuws via Instagram. ,,Baby incoming! Diederick en ik zijn super blij en dankbaar”, meldt de aanstaande moeder enthousiast.

28 oktober