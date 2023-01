Eindelijk raak voor Anish Giri in Wijk aan Zee: ‘Mensen tellen graag zeges, dus dan is hier winnen wel belangrijk’

Magnus Carlsen riep het de laatste jaren wel vaker. Geweldige speler, die Anish Giri. Wereldtop, modelprof, maar hij mocht wel wat vaker toernooien gaan winnen. En precies dat deed hij gisteren aan de Noordzeekust. Via kapitale zeges op Carlsen en Ding Liren, de nummers 1 en 2 van de wereld, ontpopte Giri (28) zich al vroeg tot favoriet. Nodirbek Abdoesattorov ging nog met een minieme voorsprong van een half punt het slotweekend in, maar de Oezbeek verslikte zich nota bene in Jorden van Foreest. De tweede Nederlander hield Giri in Wijk aan Zee twee winters terug nog via een tiebreak van de eindzege af.

Toen een gigantische stunt, nu drukte Van Foreest opnieuw zijn stempel op het toernooi door zijn landgenoot op de slotdag te hulp te schieten en Abdoesattorov niet eens een remise te gunnen. Dat was maar goed ook, want na zijn eigen snelle zege op de Roemeen Richard Rapport was Giri voor een camera al een klaagzang begonnen over de tiebreak-opzet. Dat rappe spel, daar had hij geen trek in. Als bepalende factor doet dat geen recht aan twee weken klassiek schaken, luidde zijn betoog. ,,Lijkt het er toch op dat die tirade een beetje heeft geholpen’’, grinnikte Giri een paar uur later, toen hij alleen nog naar de speelzaal hoefde te komen voor zijn huldiging.

,,Ik voel me niet heel emotioneel, maar natuurlijk is dit geweldig’’, probeerde hij zijn gevoelens onder woorden te brengen. ,,Ik gaf er zelf niet zo gek veel om. Maak me vooral druk om hoe ik speel en dan lijken eindzeges soms wat willekeurig te komen. Maar nog steeds tellen mensen graag die overwinningen, dus dan is het wel goed en belangrijk om hier toch een keer te winnen. Of dit mijn mooiste zege is? Mwah, zo voelt het voor mij nu niet. Ik ben nog bezig met wat beter had gekund, maar natuurlijk is dit wel mijn beste resultaat ooit. Lastig voor te stellen dat je het nóg beter doet. Hooguit op een WK.’’

Mogelijk is dat het volgende doel, nu de regeerperiode van Carlsen voorlopig eindigt vanwege een gebrek aan motivatie. De Chinees Ding en de Rus Ian Nepomniasjtsji maken in april uit wie de nieuwe wereldkampioen wordt. Giri hoopt zich te kwalificeren voor het volgende kandidatentoernooi. ,,Goede resultaten en een goede ranking, daar draait het dit jaar dus om.’’

