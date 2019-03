Eindelijk Grand Slam-goud voor Van ‘t End

De 27-jarige judoka won in de groepsronde twee keer met ippon van Erlan Sjerov uit Kirgizië en de Georgiër Ushangi Margiani. In de halve finale versloeg hij de Serviër Aleksandar Kukolj met waza-ari. In de extra tijd van de finale kreeg hij de vermoeide Gviniasjvili op zijn rug.

Van ‘t End had al drie keer goud veroverd bij Grand Prix-toernooien. Dit is zijn eerste zege in een Grand Slam na vijf verloren finales. Jesper Smink verloor de strijd om brons in dezelfde klasse van de Braziliaan Rafael Macedo. De Braziliaan had aan waza-ari genoeg om de partij te winnen. Ook Michael Korrel verloor de strijd om het brons. Hij zag in de klasse tot 100 kilogram zijn tegenstander Peter Paltchik eveneens met waza-ari winnen.



Jur Spijkers en de judoka’s Marhinde Verkerk, Karen Stevenson en Tessie Savelkouls werden al eerder op de dag uitgeschakeld.