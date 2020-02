Einde seizoen voor olympisch skikampioene Rebensburg

Blom over nieuw wereldre­cord polsstok­hoog­sprin­gen: ‘Holy shit, wát hoog!’

16:51 Rens Blom, de wereldkampioen polsstokhoogspringen van 2005, is zwaar onder de indruk van de door Armand Duplantis zaterdag gesprongen 6,17 meter. ,,Hij is hiervoor op de wereld gezet”, zegt Blom over de pas 20-jarige nieuwe wereldrecordhouder.