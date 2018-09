Einde seizoen dreigt voor Gregorius door polskwetsuur

De korte stop van New York Yankees kampt met een polsblessure, zaterdag opgelopen toen hij het winnende punt binnenliep in de wedstrijd tegen Baltimore Orioles (3-2). Een MRI-scan wees uit dat er een scheurtje zit in het kraakbeen van zijn rechterpols.



De 28-jarige Amsterdammer heeft een cortisone-injectie laten zetten en hoopt daarmee de pijn te onderdrukken. ,,Het is heel frustrerend dat ik nu niet kan spelen'', zegt de international van Oranje. ,,Ik heb wat beweging in mijn pols, maar we moeten afwachten hoe het zich ontwikkelt. Als het beter gaat, kan ik mogelijk toch meedoen aan de play-offs.'' De Yankees spelen volgende week een zogeheten wildcardduel, voor de laatste beschikbare plek in de play-offs. staat.