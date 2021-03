Einde aan onzekerheid voor Sifan Hassan: visum voor de VS eindelijk binnen

Door Pim Bijl



Op de ambassade in Kenia viel vanochtend een last van haar schouders. Ze zal nog een maand in Iten blijven trainen, om daarna met haar verkregen paspoort en werkvisum eindelijk terug te keren naar de Verenigde Staten, waar ze sinds 2016 zo tevreden is over haar trainingsomgeving, maar waar ze het voorbije jaar niet mocht zijn.



Daarmee is eindelijk een einde gekomen aan een langslepende en voor de atlete zeer frustrerende, onzekere periode. Toen ze vorig jaar haar aflopende werkvisum voor de Verenigde Staten wilde verlengen in Ethiopië, werd door de uitbraak van het coronavirus de ambassade gesloten. Haar management probeerde vervolgens in verschillende landen een nieuwe afspraak te maken. Alleen bleek dat door de pandemie bijzonder lastig. Trainen op de Nike-campus in Oregon werd zo onmogelijk en de 28-jarige atlete zich grote zorgen begon te maken over haar voorbereiding op de Olympische Spelen.

Noodgedwongen verbleef Hassan vorig jaar eerst lang in haar geboorteland Ethiopië en vervolgens in Nederland, veelal trainend zonder haar vaste coach en in Amerika verblijvende Tim Rowberry. ,,Nu ik daar niet kan zijn, moet ik steeds wennen aan een nieuwe plek”, zei Hassan vorige maand in gesprek met deze site, kort voor vertrek naar Tenerife. ,,Dat is menselijk, maar kost energie. De focus op de Olympische Spelen is weg, omdat ik niet weet waar ik aan toe ben.”

Tijdens haar verblijf op Tenerife werd een geplande afspraak in Amsterdam geannuleerd. Halsoverkop vertrok Hassan naar Kenia, waar wel een opening werd gevonden. Haar aanvraag bleek vervolgens een formaliteit, iets waar ze door alle vruchteloze pogingen inmiddels toch aan was gaan twijfelen. Ze maakt nu haar stage af in het Keniaanse Iten en bouwt daarna tot haar eerste wedstrijd van het seizoen aan haar basis en vorm in de voor haar vertrouwde omgeving. Op de Olympische Spelen is ze Nederlands grootste kans op atletiekgoud gezien haar favorietenrol op de 5000 en de 10.000 meter.

