Eerste WK-partij eindigt in remise

Carlsen kijkt uit naar titel­strijd: ‘Wereldti­tel schaken hoort bij mij’

8 november Het schaakbord staat klaar in The College van Londen voor de tweekamp om de wereldtitel schaken tussen titelverdediger Magnus Carlsen en uitdager Fabiano Caruana. De Noor Carlsen is al sinds 2011 de aanvoerder van de wereldranglijst en vanaf 2013 regerend wereldkampioen.