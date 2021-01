Eerste WK in zestig jaar gloort voor handballers

Eerste reserveDe Nederlandse handballers zijn zich voorzichtig al aan het opmaken voor het WK in Egypte. Na de afzeggingen van Tsjechië en de Verenigde Staten is het team van bondscoach Erlingur Richardsson opgeschoven naar de eerste plaats op de reservelijst.

,,Mocht het zover komen en een derde land meldt zich af, dan zijn wij bereid om deel te nemen. Officieel weten we nog van niets, maar we zijn op de achtergrond al wel alles in werking aan het stellen", zegt een woordvoerster van het handbalverbond NHV.

De handbalploegen van Tsjechië en de Verenigde Staten hebben zich vlak voor de start van het WK voor mannen in Egypte, dat woensdag begint, teruggetrokken vanwege tal van positieve coronatests in de selectie. Noord-Macedonië en Zwitserland nemen de opengevallen plekken in.

Bondscoach Richardsson zit momenteel op luchthaven Schiphol te wachten. ,,Ik heb mijn vlucht naar IJsland voor de zekerheid maar vast geskipt. Ik had werkelijk waar niet gedacht dat de situatie zo snel zou veranderen. Begin deze maand had ik er nog geen moment bij stilgestaan, maar nu is het anders. Als we een oproep krijgen, gaan we. De spelers zijn er klaar voor. Het is voor hen een droom op een WK te spelen", aldus de bondscoach.

De laatste keer dat de handbalmannen meededen aan een WK was in 1961. In januari vorig jaar deed de Nederlandse mannenploeg voor het eerst mee aan een Europees kampioenschap.

Volledig scherm Coach van het Nederlandse handbalteam Erlingur Richardsson tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd. ANP JURE MAKOVEC © ANP