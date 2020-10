Eerste podiumplaats voor Van Kalmthout in Indycar

Door Arjan Schouten Gestart van pole position begon Rinus van Kalmthout vol verwachtingen aan de race op de Indianapolis Motor Speedway. Op racetempo kon hij niet meedoen om de zege, maar na 85 rondes lang knokken pakte hij in pas zijn twaalfde optreden wel zijn eerste podiumplaats. Achter Josef Newgarden en Alexander Rossi werd de rookie derde na een bijzonder sterk slot. Even leken zijn podiumkansen verkeken, maar met een eindsprint rukte ‘Veekay’ in de slotrondes nog op naar P3. Meteen werd de coureur van Ed Carpenter Racing over de boordradio gefeliciteerd met zijn eerste podiumplaats. ,,En hopelijk niet mijn laatste”, zo klonk zijn antwoord.

,,Starten van pole was nieuw voor me, het was echt niet makkelijk. Maar na wat worstelen wist ik me te herpakken”, vertelde Van Kalmthout, die zaterdag meteen opnieuw in actie komt. ,,De tweede plaats was mogelijk geweest, dus dit voelt toch niet helemaal bevredigend. Maar mijn eerste podium, hoe kan ik daar niét blij mee zijn”, concludeerde Van Kalmthout.