Eerste nederlaag volleyballers in Golden European League

De Golden European League is een nieuw toernooi. Via deze Europese landencompetitie kan Oranje promotie afdwingen naar de intercontinentale Volleyball Nations League. Nederland was het toernooi zondag gestart met een thuisoverwinning op Slovenië (3-1). Zaterdag is in Omnisport in Apeldoorn Oekraïne, het vierde land in de poule, de volgende opponent. Alleen de groepswinnaar kwalificeert zich voor de Final Four.