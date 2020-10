Eerste nederlaag in zeven jaar voor Kipchoge, 24-jarige Kitata wint

Nee, het spektakel in de volle finale op het rondje rechtsom van dik twee kilometer, rond St. James’s Park met start op Horse Guards Road en finish op The Mall, werd gemaakt door Shura Kitata en Vincent Kipchumba. De Ethiopiër Kitata, al eens tweede in Londen, won de sprint na een fraaie laatste ronde voor de Keniaan Kipchumba en pakte in 2.05.41 de zege. De derde plaats was er voor Ethiopiër Sisay Lemma.



Een minuutje later kwam Kipchoge binnen, in wat zijn ‘langzaamste’ marathon was sinds zijn zege in de olympische race in Rio de Janeiro in 2016. Het bleek zelfs zijn eerste nederlaag sinds zijn tweede plaats in Berlijn, liefst zeven jaar geleden.