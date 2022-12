Eerste medaille voor Marrit Steenbergen: brons in snelle finale 100 vrij

Karolien Florijn maakt kans op titel beste roeister van de wereld

Roeister Karolien Florijn maakt kans om door de internationale roeifederatie verkozen te worden tot ‘vrouwenploeg van het jaar’. Florijn pakte in september in Tsjechië de wereldtitel in de skiff en een maand eerder goud op de Europese kampioenschappen in München.

15 november