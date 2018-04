Eerbetoon aan zieke Warmerdam: alle hockeyteams met nummer 13

Luiten in middenmoot in Rabat

19 april Joost Luiten heeft de eerste dag bij het toernooi om de Trophée Hassan II in Marokko afgesloten in de middenmoot. De Rotterdammer, hersteld van een polsblessure, ging rond in 72 slagen. Die ronde level par op de Royal Golf Dar Es Salam in Rabat bracht hem in de stand na de eerste ronde op de gedeelde 36e plek.