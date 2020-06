Een vuist maken tegen racisme, in de wereld van Nascar blijft het een proces van de lange adem

Simpson wint weer op Vaderdag op PGA Tour

22 juni De Amerikaanse golfer Webb Simpson heeft de RBC Heritage gewonnen, het tweede toernooi op de PGA Tour na een onderbreking van ruim drie maanden vanwege de coronacrisis. De 34-jarige Simpson, in 2012 ook al op Vaderdag winnaar van de US Open, kwam na vier rondes uit op 262 slagen. Hij had één slag voorsprong op de Mexicaan Abraham Ancer.