Dylan Hoogerwerf stopt met shorttrack en richt zich op eigen tattoozaak: 'Al mijn energie en passie in steken’

,,Ik ben naast het schaatsen druk bezig geweest om een tattoozaak te openen waar veel energie in gezeten heeft”, zegt Hoogerwerf in een afscheidsvideo op het Instagram-account van ShorttrackTeamNL. ,,Ik heb me nog geprobeerd te plaatsen voor de World Cups, maar dat is helaas niet gelukt. Dat zegt ook wat over het niveau in Nederland: ik kan me er niet zomaar meer tussen rijden.”



Hoogerwerf, die in augustus in Heerenveen zijn eigen tattoostudio ‘Goons en Queens’ opende, verlegt nu zijn focus. ,,Ik heb besloten om al mijn energie en passie in de tattoozaak te steken. Daar ga ik nu mee verder.”