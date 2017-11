'Dumoulin en Martens Sporters van het Jaar'

Het vrouwenvoetbal maakt al jaren een stijging in populariteit mee en in 2016 kreeg de sport een extra boost. Met de sensationele EK-winst in eigen land presteerden de Oranje Leeuwinnen fenomenaal. Lieke Martens ontpopte zich tot uithangbord rond de formatie van bondscoach Sarina Wiegman. Martens, die een transfer verdiende naar FC Barcelona, werd dit jaar onder meer verkozen tot beste speelster ter wereld.



Ook de bezoeker van AD.nl kiest Martens met ruime voorsprong tot Sportvrouw van 2017. Ze bleef de nummers twee en drie, Annemiek van Vleuten en Dafne Schippers ruim voor.



De uitslag van de poll (4.734 stemmen):

1. Lieke Martens 2.096

2. Annemiek van Vleuten 1.269

3. Dafne Schippers 711

4. Anna van der Breggen 392

5. Marit Bouwmeester 282

6. Chantal Blaak 133

7. Anouk Vetter 79

8. Ireen Wüst 33

9. Kiki Bertens 23