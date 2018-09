Duitsland lijkt op koers voor organisatie EK 2024

Turkije kwam er iets minder goed van af, al wordt het land volgens de betreffende commissie ook zeker in staat geacht een goed evenement af te leveren. Zo wordt bijvoorbeeld de situatie rond de mensenrechten als problematisch gezien. Bovendien heeft het land, in tegenstelling tot Duitsland, de infrastructuur nog niet op orde. ,,Er is voldoende tijd dat te realiseren, maar het is een risico'', aldus de UEFA.



De beslissing valt volgende week donderdag in Nyon. De stemgerechtigden hoeven het advies van de evaluatiecommissie niet op te volgen. Bij het vorige toernooi, in 2016 in Frankrijk, was Turkije in de verkiezing als tweede geëindigd.