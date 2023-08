Duitsland deelt Oranje-hockeyers flinke tik uit op EK

Moeder­schap verrijkte carrière Marit Bouwmees­ter: 'Ik heb ook ineens allemaal vriendin­nen’

Vier keer werd Marit Bouwmeester (35) wereldkampioen, in 2011, 2014, 2017 en 2020. Volgens dat ritme komt het volgende week in Den Haag ook goed. Het moederschap heeft haar carrière alleen maar verrijkt. ,,Meer is niet altijd beter, heb ik geleerd.’’