Dubbelslag Van Rouwendaal op EK na nek-aan-nekrace op 10 kilometer

‘Mijn armen waren echt kapot’



Van Rouwendaal moest heel diep gaan voor haar zevende Europese titel in het open water. ,,Ik heb mezelf helemaal kapot gezwommen in deze race”, zei Van Rouwendaal na haar zege op de 10 kilometer bij de EK in Boedapest. ,,Maar ik ben heel erg blij. Geweldig om 2021 te beginnen met twee keer goud op de EK.”



Een dag na haar zege op de 5 kilometer zwom Van Rouwendaal halverwege de race over 10 kilometer weg bij haar concurrentes. ,,Ik had van mijn coaches Thijs Hagelstein en Bernd Berkhahn de opdracht gekregen om deze race een beetje te ‘spelen’. Dit is waarschijnlijk mijn laatste race voor de Spelen, ik moest kijken hoe ik mijn concurrentes moe kon maken. Vooral door heel veel versnellingen te plaatsen.”



Van Rouwendaal bouwde in de derde en vierde ronde door het Lupameer een voorsprong van ruim 8 seconden op, maar in de laatste ronde van 2 kilometer kwamen haar concurrentes terug. ,,Mijn armen waren echt kapot, maar ik had mijn benen nog over voor de laatste 100 meter.”



Zij aan zij met de Hongaarse Anna Olasz ging Van Rouwendaal op de finish af. ,,Ik zette aan, zij kwam weer terug en toen zette ik nog een keer aan. Dat was genoeg”, aldus de regerend olympisch kampioene op de 10 kilometer. ,,Mijn zevende Europese titel, dit geeft vertrouwen voor de Spelen. Dat is het grote doel. Ik ga nu hard werken tot aan de Spelen en dan zien we daar wel hoe het gaat.”