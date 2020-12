Drie Nederlandse zwemrecords bij kwalificatietoernooi Rotterdam

De Nederlandse zwemmers hebben vrijdag tijdens het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam drie Nederlandse records gezwommen. Kira Toussaint kwam op de 50 meter rugslag tot een tijd van 27,49 seconden. Toussaint verbeterde ruim een jaar geleden in Boedapest het record dat Hinkelien Schreuder tien jaar geleden zwom (27,77). Daarna verbeterde ze dat al een paar keer.

In Berlijn kwam de 26-jarige Toussaint vorig jaar oktober ook tot een tijd van 27,49. Naast Toussaint zorgden Arno Kamminga en Tes Schouten voor Nederlandse records. Kamminga deed dat op de 200 meter schoolslag met een tijd van 2.07,17. Dat was net iets sneller dan dat hij in maart van dit jaar in Antwerpen over zijn race deed (2.07,18).

Volledig scherm Arno Kamminga. © BSR Agency Caspar Corbeau eindigde in 2.08,57 als tweede, slechts 0,05 seconden boven de richttijd voor de Olympische Spelen. Kamminga heeft die limiet al op zak. ,,Het was heerlijk dat hij naast me lag. Goed om op zo’n manier de strijd met elkaar aan te gaan. Ik hoop dat hij vanmiddag ook de limiet zwemt”, aldus de 25-jarige Kamminga. Wat betreft zijn eigen race zat er vooral op de laatste baan nog ruimte voor verbetering, vond hij. ,,Die kan strakker. Ik moet ‘m gewoon harder maken.”

Schouten kwam op de 200 meter schoolslag voor vrouwen tot 2.26,95. Het record stond sinds 19 april 2009 op naam van Lia Dekker, die toen in Amsterdam 2.28,02 noteerde. Voor Schouten kwam het nationale record als een verrassing.

,,Ik had het niet verwacht. Dat maakt het wel leuker”, aldus de 19-jarige zwemster, die de limiet voor deelname in Tokio (2.25,52) nog niet haalde. Maar daar was ze ook niet mee bezig, zei ze. ,,Ik wist niet eens wat die was. Het belangrijkste was voor mij dat het zwemmen goed voelde. Het voelde krachtig en het is fijn dat het er nu uitkomt. Nu kijken wat het in de finale doet en de boost gebruiken voor een goede 100 meter.”

In Rotterdam gaan de Nederlandse topzwemmers tot en met zondag op jacht naar limieten voor de Olympische en Paralympische Spelen volgend jaar in Tokio. Ook zijn er in Rotterdam tickets te verdienen voor de EK langebaan, die in mei 2021 worden gehouden in Boedapest en Madeira (parazwemmen).