Drie Nederlanders in actie op eerste dag WK atletiek in Qatar

De WK atletiek vinden bijna twee maanden later plaats dan gebruikelijk, omdat de temperatuur in Qatar hartje zomer veel te hoog is. Alsnog is het de komende week tegen de 40 graden in de hoofdstad van het woestijnstaatje. De wedstrijden vinden plaats in het Khalifa Stadion in hoofdstad Doha, dat via een ingenieus systeem gekoeld wordt tot ongeveer 25 graden. Het is ook een van de stadions waar over drie jaar het WK voetbal wordt gehouden.