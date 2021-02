Dressuurruiters Van Baalen en Zweistra op Indoor Brabant

,,Ik mag vijf combinaties inschrijven. Het liefst had ik er meer gehad, maar onder deze omstandigheden is het niet anders. Het was moeilijk om een keuze te maken, ik heb er best wel even over gedaan”, aldus Van Silfhout. ,,Ik heb gekozen voor de top 3 van het NK in september, met Edward Gal, Hans Peter Minderhoud en Emmelie Scholtens. Zweistra heeft al deelgenomen aan wereldbekerwedstrijden afgelopen maanden en Marlies van Baalen heeft vorige week in Tolbert bij de Kaderwedstrijd opvallend gepresteerd met Go Legend. Dat zijn de vijf die in Den Bosch aan de start komen.”