Dressel zwemt wereldrecord op wisselslag

turnmisbruik Gabriëlla Wammes: ‘Iedereen houdt nog steeds de hand boven elkaars hoofd’

13 november In navolging van drie andere slachtoffers van turnmisbruik heeft ook Gabriëlla Wammes geen goed woord over voor de gang van zaken, nadat afgelopen zomer de beerput over de misstanden open ging. ,,Nazorg? Ik heb nog steeds niets gehoord.”