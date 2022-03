Drama voor Marc Márquez: zesvoudig wereldkampioen kampt wéér met zichtproblemen

De 29-jarige Spanjaard miste zondag de Grote Prijs van Indonesië, nadat hij in de warming-up was gecrasht. Márquez liep daarbij een hersenschudding op. In het vliegtuig terug naar Spanje kreeg de Honda-coureur problemen met zijn zicht. Márquez liet zich bij aankomst in Barcelona direct onderzoeken door een oogarts. Die concludeerde dat hij net als in november last heeft van diplopie, dubbelzien. Een MRI-scan bracht verder geen schade aan de hersenen aan het licht.

De volgende race in de MotoGP is op 3 april in Argentinië, een week later gevolgd door een GP in de Verenigde Staten. Márquez eindigde in de openingsrace in Qatar op de vijfde plaats en staat met 11 punten op de twaalfde plek in het WK-klassement.