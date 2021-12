Dopingzondaar opent jacht op wereldrecord Usain Bolt: ‘Wil een legende worden’

diplomatieke boycot Meer toplanden houden ministers thuis bij Winterspe­len in Peking

De Canadese premier Justin Trudeau heeft woensdag in navolging van de Britse premier Boris Johnson een diplomatieke boycot van de Olympische Winterspelen in Peking aangekondigd. Ministers en andere vertegenwoordigers van de regeringen zullen het sportevenement in februari niet bijwonen, maar Britse en Canadese sporters gaan nog wel naar de Chinese hoofdstad.

8 december