Dopingautoriteit moet uitzoeken wat klopt van verklaring Madiea G.

Butter loopt ruim boven olympische limiet bij marathon van New York

3 november Michel Butter is bij de marathon van New York niet geslaagd in zijn missie om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van Tokio 2020. Hiervoor moest de 33-jarige Noord-Hollander een tijd van 2.11.30 of sneller lopen of bij de eerste tien eindigen. Butter moest na ruim 20 kilometer de kopgroep laten gaan en finishte met 2.25.06 ruim boven de limiet en ook ver buiten de top 10.