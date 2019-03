Dopingautoriteit: Minder dopinggevallen in Nederlandse sport

IAAF zoekt eerste vrouw als vi­ce-voorzitter

8:06 De internationale atletiekfederatie IAAF krijgt voor het eerst een vrouw als vice-voorzitter. Het wordt de volgende stap in het streven van de IAAF om in 2027 evenveel vrouwen als mannen in het bestuur te hebben. De zogeheten council bestaat momenteel uit 26 leden, onder wie zes vrouwen. De Nederlandse Sylvia Barlag is er daar één van.