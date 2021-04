Doorgaan zullen ze, die vervloekte Olympische Spelen in Japan

Door Arjan Schouten



Vergeet het feit dat het klauwen met geld kost om de Zomerspelen nu nog af te blazen. Of dat Japan gigantisch gezichtsverlies vreest. Dat in Tokio dwars tegen een pandemie in ’s werelds grootste sportevenement móét doorgaan, valt ook historisch te verklaren. Japanners weten hoe het voelt om de Spelen kwijt te raken. In 1940 was Tokio al gekozen als eerste Aziatische organisator. De ‘wederopstanding’ moest het worden, na een vernietigende aardbeving in 1923. Tot Japan in 1931 het Chinese Mantsjoerije binnenviel.