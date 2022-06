Donkere wolken boven unieke atletiekgeneratie door geldzorgen: ‘Dit is niet uit te leggen’

Olympisch kampioene Kelly Holmes (52) komt uit de kast: ‘Klein telefoon­tje had 28 jaar verdriet kunnen besparen’

Tweevoudig olympisch kampioene Kelly Holmes is uit de kast gekomen. De 52-jarige Britse atlete, die bij de Olympische Spelen van Athene in 2004 goud won op de 800 en 1500 meter, vertelt in een interview met de krant Sunday Mirror dat ze lesbisch is.

19 juni