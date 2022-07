Dolblije Lieke Klaver over vierde plek op 400 meter bij WK atletiek: 'Ik liet mij nog bijna opvreten’

Lieke Klaver heeft haar sterke optreden op de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene net niet kunnen bekronen met een medaille op de 400 meter. De 23-jarige atlete uit Enkhuizen eindigde in de finale knap als vierde in een tijd van 50,33.

Shaunae Miller-Uibo van de Bahama’s won met overmacht het goud in 49,11. Marileidy Paulino uit de Dominicaanse Republiek won het zilver in 49,60. Brons ging naar Sada Williams uit Barbados in 49,75. En de vierde plek was dus voor Klaver. ,,Niet normaal. Ik ben op mijn eerste echt goede toernooi vierde bij de grote mensen.”

Klaver was deze week op het tartan van Hayward Field sneller dan ooit. In de series van de 400 dook ze met 50,24 onder het Nederlands record van Femke Bol (50,37) en in de halve finales scherpte ze dat record aan tot 50,18. In de finale sloop de vermoeidheid er kennelijk toch in.

Quote Ik liet me bijna nog opvreten op dat laatste stuk en zag nog een atlete naast mij komen, maar ik wilde die vierde plaats niet weggeven. Lieke Klaver

Klaver liep al haar vijfde race van het toernooi en ook nog eens in de ondankbare buitenbaan 8. ,,Ze kwamen aan het einde van de tweede bocht iets eerder dan ik had gedacht, maar ik liep ook niet mijn allerbeste eerste 250 meter. Ik liet me bijna nog opvreten op dat laatste stuk en zag nog een atlete naast mij komen, maar ik wilde die vierde plaats niet weggeven. Het was geen Nederlands record, maar dat boeit me eerlijk gezegd nu niet.”

Na haar race wilde Klaver Miller-Uibo feliciteren, maar de koningin van de 400 meter zat daar kennelijk niet echt op te wachten volgens Klaver. ,,Het verbaasde me wel, want niemand praatte met elkaar en er kon alleen een afstandelijk half knuffeltje van af. Maar Miller-Uibo is wel een mooie vrouw en ze loopt heel hard. Mijn vriend Terrence Agard zegt dat als ik wat langer door train, ik haar lichaamsbouw krijg.”

Klaver won op de openingsdag van deze WK al zilver met de estafetteploeg op de 4x400 meter gemengd. Ze komt normaal gesproken ook nog uit op de 4x400 meter bij de vrouwen. ,,Ik ben nu best wel een beetje moe en voor mij hoeft het nu even niet, maar ik heb heel veel over voor het team. Als het moet, dan loop ik.”

