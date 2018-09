Dixon voor vijfde keer de beste in IndyCar Series

Dixon moest in Californië alleen Alexander Rossi in de gaten houden. Die voormalig Formule 1-coureur botste in de openingsronde echter achterop de bolide van zijn teamgenoot Marco Andretti en beschadigde daarbij zijn voorvleugel. Rossi moest zich na een pitstop vanaf de laatste plaats naar voren zien te werken. Hij kwam niet verder dan plek zeven en kon Dixon niet van diens vijfde titel in de IndyCars afhouden. De Nieuw-Zeelander was in 2003, 2008, 2013 en 2015 ook al de beste in de Amerikaanse raceserie.