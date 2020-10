Dixon haalt zesde IndyCar-titel binnen, ongelukkig einde van het seizoen voor Van Kalmthout

Door debutant eraf getiktRinus ‘Veekay’ van Kalmthout is zijn eerste seizoen in de IndyCar Series op de veertiende plaats geëindigd. De Amerikaan Josef Newgarden won de seizoensfinale, maar dat was niet genoeg voor het kampioenschap. De titel ging voor de zesde keer naar de Nieuw-Zeelander Scott Dixon.

Van Kalmthout werd in de laatste race van het seizoen in de straten van het Amerikaanse Saint Petersburg vijftiende. De 20-jarige Hoofddorper begon goed en reed de eerste veertig rondes constant voorin, maar kwam in ronde 46 buiten zijn schuld om in botsing met de Australische debutant Scott McLaughlin. De Nederlander kon in tegenstelling tot McLaughlin de rit wel vervolgen maar had sindsdien twee rondes achterstand op de koplopers. Zijn kansen op een goede eindklassering waren daarmee vervlogen.

Voor aanvang van de slotrace wist ‘Veekay’ al dat hij de beste debutant, ook wel ‘rookie’ genoemd, van het jaar was in de Amerikaanse autosportklasse. Van Kalmthout kwalificeerde zich als negende voor de Firestone Grand Prix en zijn voorsprong in het debutantenklassement op Spanjaard Alex Palou, zijn enige overgebleven concurrent, was niet meer te overbruggen. Bovendien maakte de Nederlandse coureur vlak voor de start van de seizoensfinale bekend dat hij ook komend seizoen in de Chevrolet van Ed Carpenter Racing racet.

‘Veekay’ begon het seizoen in de IndyCar Series met twee crashes, maar hij herstelde zich knap met onder meer een vijfde, vierde en derde plaats in races en één poleposition. Hij baarde opzien met de vierde startplaats in de Indy 500.



